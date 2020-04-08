09:29
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Как помочь медикам? Депутаты и юристы нашли способ

Представительницы форума женщин-депутатов и юристы клиники «Адилет» разработали поправки в Закон «О статусе младшего медицинского работника». Об этом 24.kg рассказали сами инициаторы.

Отметим, что одной из первых вопрос о статусе медиков подняла главный врач Центра семейной медицины № 17 Гульнара Ташибекова.

По словам авторов поправок, предлагается ряд норм, предусматривающих гарантии, права и защиту медработников, государственное страхование, а также механизм компенсации и выплат медикам, работающим в режиме ЧС и ЧП.

Читайте по теме
Размер компенсации заразившимся коронавирусом врачам будет определять комиссия

Уточняется, что множество государств вводят дополнительные поощрительные и стимулирующие меры для медиков, задействованных в противоэпидемических мероприятиях. К примеру, в Казахстане правительство утвердило размер выплат врачам, борющимся против COVID-19, от $470 до $1,8 тысячи. 

«Анализ национального законодательства показал, что в таких ситуациях права медицинских работников не защищены надлежащим образом. Без дополнительного стимулирования страна может столкнуться с массовым оттоком медицинских кадров из государственных и муниципальных организаций здравоохранения. Это в конечном итоге может существенно осложнить реализацию мероприятий по ликвидации и предупреждению распространения коронавируса на территории республики. Поэтому предлагается за счет средств республиканского бюджета обязать госорганы здравоохранения организовать доставку врачей от места проживания до их работы и обратно, обеспечить их индивидуальными средствами защиты и надлежащими условиями труда. Предусматривается также выплата денежной компенсации. Для тех, кто работает в очагах повышенной опасности, предусматривается компенсация в размере не ниже 10 окладов по занимаемой должности», — подчеркнули авторы.

Читайте по теме
В Сузаке от пневмонии скончался врач. Минздрав дает пояснения
Предлагается также отдельным пунктом внести, что государственные и муниципальные организации здравоохранения из собственных средств обязаны оплачивать медикам расходы на вакцинацию, лечение заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, в размере, определяемом законодательством, а также обеспечивать проведение периодических обязательных медицинских осмотров.

Отметим, накануне глава Минздрава на пресс-конференции заявил, что размер компенсации заразившимся коронавирусом врачам будет определять комиссия.

Напомним, что в Кыргызстане 19 медиков заразились COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149470/
просмотров: 1145
Версия для печати
Материалы по теме
Нельзя не работать. Врач в Балыкчи добирается на дежурство на велосипеде
В Джалал-Абадской области 15 врачей находятся в обсервации
Заразившиеся коронавирусом медики работали в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде
В Кыргызстане девять врачей заразились коронавирусом
Учредить для медиков медаль за мужество в борьбе с пандемией предлагает депутат
В правительстве призвали врачей сообщать, каких средств защиты им не хватает
В Узбекистане от коронавируса скончался врач. Он занимался самолечением
Врачам за работу в карантинных зонах доплатят по 46 тысяч 360 сомов
Режим ЧП в Бишкеке. Врачей не пропускают через блокпосты
Защита от коронавируса. Какие маски, кому и когда следует носить
Популярные новости
Рассчитывать на&nbsp;худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по&nbsp;коронавирусу Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Бизнес
Beeline: Звоните бесплатно! Beeline: Звоните бесплатно!
MegaCom объявляет сбор средств на&nbsp;борьбу с&nbsp;коронавирусом через MegaPay MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay
Бесплатный интернет-пакет &laquo;Окуучу&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;развлечения дома Бесплатный интернет-пакет «Окуучу» от MegaCom: учеба и развлечения дома
Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы
8 апреля, среда
09:09
В одной из школ Бишкека онлайн-уроки идут по 45 минут — родители недовольны В одной из школ Бишкека онлайн-уроки идут по 45 минут —...
08:31
В Джалал-Абаде мужчина напал на волонтеров и сотрудников МЧС
08:21
Дистанционное обучение. Перевести ребенка из частной школы не получится
08:15
Как помочь медикам? Депутаты и юристы нашли способ
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 апреля, вторник
23:49
Производство масок, защищающих от коронавируса, запустила Apple
22:09
Нельзя не работать. Врач в Балыкчи добирается на дежурство на велосипеде
21:44
Пандемия коронавируса. Facebook будет следить за перемещением пользователей
21:21
В Ошском областном суде прокомментировали инцидент на блокпосту
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 апреля: дожди