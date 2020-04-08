Как помочь медикам? Депутаты и юристы нашли способ

Представительницы форума женщин-депутатов и юристы клиники «Адилет» разработали поправки в Закон «О статусе младшего медицинского работника». Об этом 24.kg рассказали сами инициаторы.

Отметим, что одной из первых вопрос о статусе медиков подняла главный врач Центра семейной медицины № 17 Гульнара Ташибекова.

По словам авторов поправок, предлагается ряд норм, предусматривающих гарантии, права и защиту медработников, государственное страхование, а также механизм компенсации и выплат медикам, работающим в режиме ЧС и ЧП.

Читайте по теме Размер компенсации заразившимся коронавирусом врачам будет определять комиссия

Уточняется, что множество государств вводят дополнительные поощрительные и стимулирующие меры для медиков, задействованных в противоэпидемических мероприятиях. К примеру, в Казахстане правительство утвердило размер выплат врачам, борющимся против COVID-19, от $470 до $1,8 тысячи.

«Анализ национального законодательства показал, что в таких ситуациях права медицинских работников не защищены надлежащим образом. Без дополнительного стимулирования страна может столкнуться с массовым оттоком медицинских кадров из государственных и муниципальных организаций здравоохранения. Это в конечном итоге может существенно осложнить реализацию мероприятий по ликвидации и предупреждению распространения коронавируса на территории республики. Поэтому предлагается за счет средств республиканского бюджета обязать госорганы здравоохранения организовать доставку врачей от места проживания до их работы и обратно, обеспечить их индивидуальными средствами защиты и надлежащими условиями труда. Предусматривается также выплата денежной компенсации. Для тех, кто работает в очагах повышенной опасности, предусматривается компенсация в размере не ниже 10 окладов по занимаемой должности», — подчеркнули авторы.

Читайте по теме В Сузаке от пневмонии скончался врач. Минздрав дает пояснения

Предлагается также отдельным пунктом внести, что государственные и муниципальные организации здравоохранения из собственных средств обязаны оплачивать медикам расходы на вакцинацию, лечение заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, в размере, определяемом законодательством, а также обеспечивать проведение периодических обязательных медицинских осмотров.

Отметим, накануне глава Минздрава на пресс-конференции заявил, что размер компенсации заразившимся коронавирусом врачам будет определять комиссия.

Напомним, что в Кыргызстане 19 медиков заразились COVID-19.