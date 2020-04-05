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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Сузаке от пневмонии скончался врач. Минздрав дает пояснения

Накануне стало известно, что в Сузакской территориальной больнице скончался один из пациентов. Он сам медик, работал психиатором и принимал в обсервации первых паломников из умры, у которых анализы на выявление короновируса оказались положительными.

Однако, как сообщила 24.kg советник министра здравоохранения Елена Баялинова, информация о том, что причиной смерти врача стал COVID-19, не соответствует действительности. «Анализы, которые брали у него, не подтвердили, что он инфицирован. Он скончался от пневмонии», — отметила она.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Один человек умер, девять излечились.

  

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149226/
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