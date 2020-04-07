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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Размер компенсации заразившимся коронавирусом врачам будет определять комиссия

Размер компенсации заразившимся коронавирусом врачам будет определять комиссия. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, накануне этот вопрос обсуждался совместно с министром финансов.

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«Сейчас разрабатывается специальное положение, думаю, размер компенсации будет определять специальная комиссия», — сказал он.

Сабиржан Абдикаримов добавил, что часть депутатов инициировали законопроект о статусе врачей в условиях ЧП. В нем будут учтены все моменты, в том числе и компенсации.

«Они готовы принять его сразу в трех чтениях, мы работаем совместно с депутатами и в ближайшее время документ будет внесен в ЖК», — сказал он.

Чиновник добавил, что это очень нужный закон, потому что ранее про работу в условиях ЧП была одна статья в законе о статусе врача.

Напомним, в Кыргызстане 19 врачей заразились коронавирусом. На сегодня 228 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли, десять излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149365/
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