Размер компенсации заразившимся коронавирусом врачам будет определять комиссия. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, накануне этот вопрос обсуждался совместно с министром финансов.

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«Сейчас разрабатывается специальное положение, думаю, размер компенсации будет определять специальная комиссия», — сказал он.

Сабиржан Абдикаримов добавил, что часть депутатов инициировали законопроект о статусе врачей в условиях ЧП. В нем будут учтены все моменты, в том числе и компенсации.

«Они готовы принять его сразу в трех чтениях, мы работаем совместно с депутатами и в ближайшее время документ будет внесен в ЖК», — сказал он.

Чиновник добавил, что это очень нужный закон, потому что ранее про работу в условиях ЧП была одна статья в законе о статусе врача.

Напомним, в Кыргызстане 19 врачей заразились коронавирусом. На сегодня 228 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли, десять излечились.