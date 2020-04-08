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Общество

В одной из школ Бишкека онлайн-уроки идут по 45 минут. Решение приняли учителя

Решение о ведении уроков по 45 минут приняли коллективно с педагогами. Об этом 24.kg сообщила директор школы № 69 имени Токтогула Сатылганова Сайрагуль Атаева.

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В одной из школ Бишкека онлайн-уроки идут по 45 минут — родители недовольны

По ее словам, 20 минут для полноценного урока мало. «Завучи и учителя поддержали прежнюю систему ведения уроков — по 45 минут. Объяснить и раскрыть тему того или иного предмета за 15-20 минут недостаточно. Хочу отметить, что по этой системе сегодня начали обучение ученики средних и старших классов, начальная школа учится по 20 минут. Также мы думаем над тем, чтобы субботние уроки распределить по будням, но для начала надо промониторить первые занятия несколько дней. Например, сегодня к занятиям 11-х классов присоединились практически все ученики, только двое по уважительным причинам не смогли присутствовать. А то, что некоторые родители жалуются на длительные уроки, они просто думают, что карантин — это каникулы, и не хотят рано вставать», — сказала Сайрагуль Атаева.

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перевели на дистанционную форму обучения.

Напомним, читательница 24.kg рассказала, что в школе № 69 имени Токтогула Сатылганова онлайн-уроки идут по 45 минут и это нецелесообразно при режиме чрезвычайного положения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149503/
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