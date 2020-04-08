Школы четвертую четверть при выставлении итоговых оценок учитывать не будут

В Кыргызстане при выставлении годовых оценок школьникам за основу возьмут первые три четверти учебного года. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Министерства образования Надира Джусупбекова.

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По ее словам, во время дистанционного обучения учителя продолжат ставить оценки ученикам за выполненные задания, но итоговые отметки возьмут за первые три четверти учебы.

«Также Национальный центр оценки образовательных достижений разработал комплексные тесты для оценивания достижений учащихся с 4-го по 11-й классы. Эти тесты также можно использовать в онлайн- и офлайн-режимах», — сказала она.

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перевели на дистанционную форму обучения.