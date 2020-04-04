Еще три человека вылечили от коронавируса в Кыргызстане

Сегодня из Республиканской клинической инфекционной больницы Бишкека и Аксыйской территориальной больницы выписали трех пациентов, излечившихся от коронавируса. Об этом сообщил республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

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Уточняется, что это 24-летний и 25-летний мужчины, а также 45-летняя женщина. Состояние пациентов оценивают как удовлетворительное, повторный анализ показал у них отрицательный результат.

Всего на сегодня из стационаров выписали девять человек, переболевших коронавирусом.

Сегодня стало известно о девяти случаях заражения коронавирусом медицинских работников в Бишкеке, Оше и Джалал-Абадской области.

В Кыргызстане 144 подтвержденных факта коронавируса, один человек умер. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.