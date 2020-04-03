Правозащитники проводят онлайн-мониторинг действий силовиков при режиме ЧП

Гражданский союз «За реформы и результат» проводит мониторинг действий силовых структур во время режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Об этом сообщается на официальной странице организации в Facebook.

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Правозащитники отмечают, что с введением ЧП и ЧС стали поступать сигналы о нарушениях со стороны сотрудников силовых структур.

В организации просят кыргызстанцев, которые столкнулись с работой силовых структур в этот период, заполнить анкету. «Это поможет собрать больше информации о текущем положении дел. Опрос анонимный», — отметили в союзе.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.

В Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час. На остальной территории Кыргызстана действует режим чрезвычайной ситуации.