Лекарства, которые пациенты заказывают за рубежом, доставят. Обещает Минздрав

Министерство здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ прорабатывает вопрос приобретения и доставки препаратов, которые больные кыргызстанцы заказывают за рубежом. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.
Ранее с открытым письмом обратились родители детей с эпилепсией — из-за закрытых границ они не могут доставить необходимые лекарства.
«Сейчас мы уточняем список, в него могут быть внесены изменения, ждем запросов кыргызстанцев», — отметил Сабиржан Абдикаримов.
В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились.