Лекарства, которые пациенты заказывают за рубежом, доставят. Обещает Минздрав

Министерство здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ прорабатывает вопрос приобретения и доставки препаратов, которые больные кыргызстанцы заказывают за рубежом. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

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Ранее с открытым письмом обратились родители детей с эпилепсией — из-за закрытых границ они не могут доставить необходимые лекарства.

«Сейчас мы уточняем список, в него могут быть внесены изменения, ждем запросов кыргызстанцев», — отметил Сабиржан Абдикаримов.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились.

