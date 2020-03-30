Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав отменил плановые операции

Минздрав отменил все плановые операции. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, в больницах проводятся только срочные оперативные вмешательства.

«Число людей, посещающих поликлиники снизилось. Если вы заболели, то должны находиться дома и никуда не выходить. Позвоните в скорую помощь или ЦСМ, к которому относитесь. Врачи приедут, окажут помощь, и, если понадобится, госпитализируют в стационар», — сказал Космосбек Чолпонбаев.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения и комендантский час.