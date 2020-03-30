Врачам, наблюдающим за людьми на домашнем карантине, будут доплачивать

Министерство здравоохранения рассматривает вопрос выплаты доплат всем медработникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, ведомство уже внесло в правительство постановление.

«С первых дней доплаты получали медики на внешних и внутренних границах. Сейчас надбавки начисляют и врачам инфекционных отделений. Рассматривается вопрос стимулирования всех семейных врачей, которые работают с лицами, находящимися на домашнем карантине», — сообщил Чолпонбаев.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.