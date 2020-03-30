Пассажиры рейса Новосибирск — Бишкек, застрявшие в аэропорту «Толмачево», обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой помочь им вернуться в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщила Ирина Степкичева.

По ее словам, в терминале сейчас находится более 200 граждан Кыргызстана в ожидании отправки на родину.

«Среди них женщины с детьми, беременные, пожилые. Они не туристы. В Новосибирске оказались по неотложным делам, некоторые после операций, лечения. У всех в Бишкеке семьи, дети. Но чиновники страны не делают ничего, чтобы эвакуировать нас. То ссылаются на якобы отсутствие мест в обсервациях, то на нехватку тестов определения наличия Covid-19. Начальник аэропорта сказал нам, что со дня на день ждут решения правительства РФ о закрытии всех аэропортов и нас попросят освободить здание. Куда нам идти, на что жить», — сказала она.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.