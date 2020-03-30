Решение коменданта отказать в аккредитации СМИ не отвечает нормам Конституции

Эксперты Института Медиа Полиси прокомментировали отказ коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева выдавать аккредитацию СМИ в период действия режима чрезвычайного положения.

По их мнению, это не отвечает нормам Конституции и конституционного Закона «О чрезвычайном положении».

«Конституция как фундаментальный закон государства устанавливает, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям». Вместе с тем Конституция запрещает «принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина». Следовательно, гарантированное Конституцией право на «свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати» может быть ограничено только на основании защиты определенной цели, указанной в конкретном законе, и быть пропорциональными вводимым ограничениям, но никак не единоличным решением комендатуры Бишкека», — отметила юрист организации Алтынай Исаева.

Она добавила, что Закон «О чрезвычайном положении» устанавливает, что во время чрезвычайного положения Кыргызская Республика руководствуется принципами законности, гласности и временности.

А в указе президента КР «О введении чрезвычайного положения на территории города Бишкек» от 24 марта определен исчерпывающий перечень полномочий коменданта, и там отсутствуют положения, позволяющие ему препятствовать деятельности СМИ, если они не противоречат законам.

«Напротив, уделяя особое внимание принципам законности, гласности и важности взаимодействия государственных органов со СМИ во время кризисных ситуаций, закон гласит: что комендант местности «устанавливает особый порядок аккредитации журналистов на территории, на которой введено чрезвычайное положение, и порядок их работы». Он отвечает за обеспечение безопасности граждан и защиты конституционного строя Кыргызстана, применение чрезвычайных мер, предусмотренных статьей 22 настоящего закона, в пределах границы территории, где введено чрезвычайное положение, а также в этих целях устанавливает особый порядок аккредитации журналистов на территории, на которой введено ЧП, и порядок их работы. Эту формулировку необходимо рассматривать не только как право коменданта, но и как обязанность установить порядок аккредитации журналистов, поскольку альтернативы в виде отказа в проведении аккредитации журналистов, конституционный закон «О чрезвычайном положении» не предусматривает. Соответственно, отказ Алмазбека Орозалиева проводить аккредитацию журналистов не отвечает нормам закона», — заявила Алтынай Исаева.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.