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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Комендантский час в Бишкеке. Аккредитации для журналистов не будет

Аккредитации для журналистов на время чрезвычайного положения не будет. Об этом на брифинге сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Он объяснил это тем, что решение принято для безопасности здоровья журналистов.

«Законы действуют для всех, в том числе для СМИ. Кроме того, все вопросы отправляются по мессенджерам. Мы проанализировали ситуацию, прежде всего для здоровья. Многие СМИ в других странах работат удаленно. Все вопросы можно задать пресс-центрам, а также по телефонам горячей линии», — сказал Алмаз Орозалиев.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148467/
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