Частные лаборатории просят отменить монополию на тестирование на коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

По ее словам, предприниматели и частные организации здравоохранения в Кыргызстане продолжают предлагать правительству свои возможности и услуги для большего охвата населения на своевременное выявление коронавирусной инфекции.

«Ответственные граждане, медицинские работники частных лабораторий и клиник, а к ним присоединились некоторые медицинские авторитеты и депутаты, просят отменить монополию на тестирование и под контролем Минздрава, чтобы не допустить использования тест-систем-пустышек, предлагают расширить данную деятельность и тем самым поставить еще больший заслон смертям и распространению агрессивной инфекции в республике», — написала Елена Баялинова.

Она добавила, что сегодня частные клинико-диагностические лаборатории оснащены современным оборудованием от лучших мировых производителей с инновационной технологией в сфере лабораторной диагностики и имеют квалифицированный обученный персонал, что позволяет проводить надежный и широчайший спектр различных исследований.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое находятся в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.