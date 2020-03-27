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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом

В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его данным, скончавшийся — житель Наманганской области. Мужчину госпитализировали с подозрением на COVID-19 26 марта. В тот же день диагноз подтвердился.

«Он скончался от острого инфаркта миокарда, несмотря на все реанимационные мероприятия», — сообщает издание со ссылкой на Минздрав РУз.

По данным ведомства, пожилого человека заразила дочь, которая 12 марта приехала из Турции. Скончавшийся страдал сахарным диабетом и острой сердечной недостаточностью.

В Узбекистане зарегистрировано 83 случая коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148220/
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