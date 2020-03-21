По смертности от коронавируса Италия обогнала Китай

На сегодня число умерших после заражения коронавирусом в Италии оказалось больше, чем в китайской провинции Хубэй, откуда и пошло заражение. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Отмечается, что после заражения коронавирусом скончались 11 тысяч 397 человек (рост на 1 тысячу 370). В том числе в Италии умерли 4 тысячи 32 человека, а в Хубэе — 3 тысячи 139. На третьем месте по смертности от коронавируса находится Иран, где зафиксировали 1 тысячу 433 умерших.

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 166 странах мира.

В мире 275 тысяч 427 случаев заражения коронавирусом. За сутки показатель вырос на 31 тысячу 6 человек. Вне КНР заразились 194,1 тысячи человек, а в самой республике — 81 тысяча 279. Больше всего зараженных в Италии (47 тысяч 21), Испании (21 тысяча 571), Германии (19 тысяч 848), Иране (19 тысяч 644), США (19 тысяч 624) и Франции (12 тысяч 632).

Увеличивается число выздоровевших — 88 тысяч 235 (210 человек в сутки).

В Кыргызстане на сегодня зарегистрировано уже 12 случаев заражения коронавирусом. В Казахстане отмечено 49 случаев, в Узбекистане — 33. Все эти страны закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из государств Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.