10:23
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Три случая коронавируса в КР. В республиканском штабе сообщили подробности

Зараженные коронавирусом жители Сузакского района прилетели с малого хаджа в ночь с 15 на 16 марта. Об этом 24.kg сообщили в республиканском штабе по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Читайте по теме
В Кыргызстане выявлено три факта коронавируса

После проверки тепловизором паломников отпустили домой.

«Эти люди прилетели в Ош. По алгориму после проверки тепловизором их отпустили домой. Страна, из которой они прибыли, относилась к третьей категории. Каких-либо симптомов коронавируса у них не было. Сейчас выясняется, с кем эти люди контактировали. У них возьмут повторные анализы на содержание в крови вируса», — сообщили в штабе.

В оперативном штабе Минздрава отказались называть возраст зараженных коронавирусом и место, где содержатся больные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146836/
просмотров: 3959
Версия для печати
Материалы по теме
В Алматы и Нур-Султан введены войска: помогают в борьбе с коронавирусом
Министр здравоохранения призвал кыргызстанцев не паниковать из-за коронавируса
Коронавирус в КР: правительство в аврале, а депутаты требуют чиновников на ковер
Все трое заразившиеся коронавирусом кыргызстанцы — мужчины
Заразившиеся коронавирусом приехали в Кыргызстан 12 марта
Еще один кыргызстанец инфицирован коронавирусом. Он в Эмиратах
В Казахстане число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось до 35 человек
Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
В Кыргызстане выявлено три факта коронавируса
Депутат предлагает перенести не только местные, но и парламентские выборы
Популярные новости
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;три недели закроют кафе, где больше 50&nbsp;мест В Кыргызстане на три недели закроют кафе, где больше 50 мест
В&nbsp;мессенджерах рассылают информацию о&nbsp;распылении лекарств. Что ответили в&nbsp;штабе В мессенджерах рассылают информацию о распылении лекарств. Что ответили в штабе
Бизнес
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
Вниманию абонентов Beeline в&nbsp;роуминге! Бесплатные звонки на&nbsp;номера горячей линии Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
Конкурс для школьников от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: призовой фонд&nbsp;&mdash; 55&nbsp;тысяч сомов! Конкурс для школьников от «Бакай Банка»: призовой фонд — 55 тысяч сомов!
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; временно изменяет порядок проведения пресс-конференций ИА «24.kg» временно изменяет порядок проведения пресс-конференций
18 марта, среда
10:21
Где сдать анализы в Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
10:18
В Алматы и Нур-Султан введены войска: помогают в борьбе с коронавирусом
10:18
Министр здравоохранения призвал кыргызстанцев не паниковать из-за коронавируса
10:05
Коронавирус в КР: правительство в аврале, а депутаты требуют чиновников на ковер
10:00
Все трое заразившиеся коронавирусом кыргызстанцы — мужчины