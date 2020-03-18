Три случая коронавируса в КР. В республиканском штабе сообщили подробности

Зараженные коронавирусом жители Сузакского района прилетели с малого хаджа в ночь с 15 на 16 марта. Об этом 24.kg сообщили в республиканском штабе по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

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После проверки тепловизором паломников отпустили домой.

«Эти люди прилетели в Ош. По алгориму после проверки тепловизором их отпустили домой. Страна, из которой они прибыли, относилась к третьей категории. Каких-либо симптомов коронавируса у них не было. Сейчас выясняется, с кем эти люди контактировали. У них возьмут повторные анализы на содержание в крови вируса», — сообщили в штабе.

В оперативном штабе Минздрава отказались называть возраст зараженных коронавирусом и место, где содержатся больные.