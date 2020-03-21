На въезде в Иссык-Кульскую область выставят контрольные посты. Об этом сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.

По его данным, пост начнет работать с 22 марта. На нем будут находиться медики, милиционеры и сотрудники МСУ.

Решение принято на заседании областного штаба по противодействию распространению коронавируса.

«На въезде в Иссык-Кульскую область будут организованы посты на участке автодороги Балыкчи — Нарын и Балыкчи — Бишкек по выявлению людей с основными симптомами инфекционных заболеваний. В составе дежурных будут сотрудники органов милиции, здравоохранения и органов местного самоуправления», — сказал полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев.

Кроме того, принято решение сократить количество маршрутных и других видов такси, следующих по трассам Каракол — Бишкек и Балыкчи — Нарын.

Напомним, что ранее областной штаб принял решение о закрытии всех пансионатов и гостевых домов на карантин.

В Кыргызстане выявили новые случаи коронавируса. Заболевание диагностировано у трех жительниц Ноокатского района, вернувшихся из Кувейта. Общее число заразившихся в республике — шесть человек. Ранее еще у троих мужчин обнаружили заболевание — у паломников из Сузакского района. В двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации.