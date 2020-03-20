Все пансионаты Иссык-Кульской области закроют на карантин

Все пансионаты и гостевые дома в Иссык-Кульской области закроют на карантин. Такое решение принято на сегодняшнем заседании областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Мы должны следовать рекомендациям Министерства здравоохранения для минимизации рисков заражения и распространения коронавируса на территории области. Это временная необходимость», — подчеркнул полпред Акылбек Осмоналиев.

По области функционируют 127 пансионатов, 192 гостевых дома, 119 гостиниц, 12 центров отдыха, 3 реабилитационных центра и 19 детских лагерей отдыха.

В Кыргызстане выявили новые случаи коронавируса. Заболевание диагностировано у трех жительниц Ноокатского района, вернувшихся из Кувейта. Общее число заразившихся в республике — шесть человек. Ранее еще у троих мужчин обнаружили заболевание — у паломников из Сузакского района. В двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации.