Коронавирус в Кыргызстане. Запрет на въезд в страну вводится с 19 марта

Сегодня подписано распоряжение о запрете на въезд в Кыргызстан граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

По его словам, решение принято для защиты здоровья населения и недопущения распространения коронавируса на территории Кыргызстана. Оно принято в соответствии со статьей 7 закона о внешней миграции, статьей 31 закона о госгранице КР, законом об охране здоровья граждан и об общественном здравоохранении и статьями 10 и 17 конституционного закона о правительстве.

«Исключение составляют водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, экипажи и летный состав воздушных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения. Также запрет не касается аккредитованных сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, а также аккредитованных сотрудников международных организаций и членов семей этих лиц при заблаговременном информировании о прибытии через МИД», — подчеркнул Нурлан Абдрахманов.

«Кроме того, ограничение не распространяется на сотрудников компании «Кыргыз темир жолу», которые обеспечивают ежедневную работу железной дороги на территории Казахстана и Узбекистана. Кроме того, въехать смогут граждане иностранных государств и лица без гражданства, являющиеся членами семей граждан Кыргызстана при документальном подтверждении близких родственных связей или имеющих постоянный вид на жительство в КР», — заключил замглавы МИД.

При этом МИД на период действия запрета приостановит оформление въездных виз всех категорий гражданам иностранных государств и лицам без гражданства. Запрет на въезд иностранцев будет действовать до отмены распоряжения правительства.

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