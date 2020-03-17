Сеть кинотеатров «Синематика» приостановила работу на неопределенный срок. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Решение принято в связи с постановлением правительства и для предотвращения угрозы возникновения вирусной инфекции. Временно прекращают работу кинотеатры «Ала-Тоо», «Бишкек Парк», «Дордой Плаза» и «Космопарк».

Накануне Республиканский штаб по предотвращению коронавируса решил закрыть кинотеатры, ночные и компьютерные клубы, зоны питания и игровые площадки для детей в торгово-развлекательных центрах.