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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Сеть кинотеатров «Синематика» приостановила работу

Сеть кинотеатров «Синематика» приостановила работу на неопределенный срок. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Решение принято в связи с постановлением правительства и для предотвращения угрозы возникновения вирусной инфекции. Временно прекращают работу кинотеатры «Ала-Тоо», «Бишкек Парк», «Дордой Плаза» и «Космопарк».

Накануне Республиканский штаб по предотвращению коронавируса решил закрыть кинотеатры, ночные и компьютерные клубы, зоны питания и игровые площадки для детей в торгово-развлекательных центрах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146701/
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Сеть кинотеатров «Синематика» приостановила работу