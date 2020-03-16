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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане закроют кинотеатры, ночные и компьютерные клубы из-за коронавируса

В Кыргызстане в целях профилактики будут временно закрыты кинотеатры, ночные и компьютерные клубы, зоны питания и игровые площадки для детей в торгово-развлекательных центрах. Об этом стало известно на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства.

На заседании вновь отметили необходимость ограничения гражданами посещений мест массового скопления людей.

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«Физическим и юридическим лицам, независимо от форм собственности, осуществляющим деятельность в сфере торговли, услуг и общественного питания, рекомендуется воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях до снятия временного ограничения, а также установить санитайзеры, очистители воздуха в помещениях и залах, обеспечив сотрудников и посетителей дезинфицирующими средствами», — отметили в пресс-службе.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что каждый гражданин должен понимать всю серьезность ситуации, следовать рекомендациям медицинских работников и принимать необходимые меры профилактики, строго соблюдать гигиену и объяснять об этом своим детям. Она добавила, что предстоящие три недели самые важные.

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«Надо максимально ограничить контакты, не ходить в кафе и другие развлекательные заведения, не проводить и не участвовать в мероприятиях с большим количеством людей. Рекомендуется большую часть времени быть дома, следовать рекомендациям по профилактике гриппа, ОРВИ, в том числе коронавируса», — отметила она.

По данным Министерства здравоохранения, подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация стабильная. Под медицинским наблюдением в условиях карантина находится 341 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146644/
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