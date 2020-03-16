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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана

Казахстан ввел ограничения на границе. Об этом стало известно вчера, 15 марта. А вице-премьер Кыргызстана Эркин Асрандиев сегодня заявил депутатам Жогорку Кенеша, что в стране достаточно продуктов.

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения, но ограничения при пересечении границы касаются только людей. Грузы с продуктами и товарами первой необходимости будут пропускать.

Эркин Асрандиев

Журналист 24.kg отправился на контрольно-пропускные пункты, чтобы выяснить, что сейчас происходит на границе.

На КПП на границе с Казахстаном скопились большегрузные машины. На пунктах пропуска «Кен-Булун» и «Ак-Тилек» простаивают десятки фур. Их не пропускают на территорию Казахстана.

Напомним, что въезд на территорию Казахстана, а также выезд ограничены для всех видов транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел РК.

Граждан Кыргызстана также не пускают на территорию Казахстана. Об этом 24.kg сообщили на КПП «Токмак-автодорожный». Границу могут пересечь только те, у кого имеется казахстанский паспорт.

Сотрудники пограничных ведомств двух стран переведены на усиленный вариант несения службы. Они все в медицинских масках.

Однако на месте нет ни одного объявления о том, что въезд в соседнее государство закрыт. Возле КПП стоит несколько авто с кыргызскими госномерами. Пассажиры утверждают, что не знали об ограничениях, введенных Казахстаном.

Большого скопления автотранспорта и людей здесь не отмечено.

Стоит отметить, что скопление большегрузов на кыргызско-казахской границе наблюдается с января 2020 года.  Причиной Министерство экономики КР назвало сложности с прохождением кыргызских грузовиков через границу с Казахстаном. По его данным, с марта 2019-го на территории РК отмечают значительные задержки в движении транзитных товаров, следующих из Кыргызстана. Они вызваны ужесточенными проверками со стороны казахстанских властей.

Кыргызстан пожаловался на соседа в ВТО. В ответ власти Казахстана также направили жалобу в эту организацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146585/
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