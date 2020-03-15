Казахстан вводит ограничения на границе

Сегодня в целях минимизации проникновения коронавируса на территорию Республики Казахстан правительством принято решение о временном ограничении на въезд. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Ограничения вводятся на въезд на территорию Казахстана, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел РК.

Граждане Казахстана, которые в настоящий момент находятся в Кыргызстане, а также граждане КР, которые сейчас пребывают на территории Казахстана, могут беспрепятственно пересечь границу с целью возвращения в свою страну с тем документом, по которому совершался выезд.