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Общество

Спекуляция на продуктах питания. Возбуждено два уголовных дела

Возбуждено два уголовных дела по фактам спекуляции продуктами питания. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету сообщил первый вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, во время рейда сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями выявили факты продажи продуктов питания по завышенным ценам.

«В некоторых случаях удалось вернуть деньги покупателям. Ситуация стабилизировалась только после разъяснительной работы в торговых точках. Премьер-министр лично посетил несколько крупных магазинов и рынков», — отметил Эркин Асрандиев.

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Правительство заверяет, что дефицита продуктов питания в стране не будет.

«В стране достаточно продуктов. В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения, но ограничения при пересечении границы касаются только людей. Грузы с продуктами и товарами первой необходимости будут пропускать», — заявил Эркин Асрандиев.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146566/
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