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Экономика

Казахстан собирается тоже пожаловаться на Кыргызстан в ВТО

Казахстан в ближайшее время намерен сообщить о том, что нормы национального законодательства соседней страны не соответствуют принципам Всемирной торговой организации. Об этом заявила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, передает Sputnik Казахстан.

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По ее словам, Казахстан намерен подать обращение в ближайшее время. В марте пройдет ряд заседаний комитетов Всемирной торговой организации, в их рамках соседи и будут подавать претензии.

«Мы удивлены тем претензиям, которые Кыргызстан предъявил Казахстану. У нас параллельно готовят пару обращений в ВТО о несоответствии национального законодательства Кыргызстана. Кыргызстан немножко «предвосхитил» наше обращение, скажем так. Но их претензии были не очень обоснованны», — заявила Жанель Кушукова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/144605/
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