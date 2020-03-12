Пандемия коронавируса. Пресс-конференцию Минздрава неожиданно отменили

Срочную пресс-конференцию о коронавирусе неожиданно отменили, не назвав причин.

Сегодня в информагентстве «Кабар» представители Министерства здравоохранения, Министерства экономики и Всемирной организации здравоохранения собирались рассказать журналистам о пандемии коронавируса. В том числе чиновники должны были предоставить информацию о том, какие меры принимают госорганы Кыргызстана для предотвращения заболевания в республике.

Однако в итоге пресс-конференцию отменили также неожиданно, как и назначили. Представители Минздрава пока недоступны для комментариев о том, почему принято такое решение.

Напомним, что на сегодня в мире зафиксировали 126 тысяч 135 случаев заражения коронавирусом. В том числе за пределами Китая подтверждены 45,2 тысячи случаев заболевания в 114 государствах.