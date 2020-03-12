ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией.
«Пандемия — это не слово, которое следует использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое в случае неправильного использования может вызвать необоснованный страх или необоснованное признание того, что борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и смерти», — заявил глава ВОЗ Теодор Гебрейесус на брифинге для прессы. Пандемия — массовое распространение инфекционного заболевания, которое легко передается от человека к человеку в мировом масштабе
В качестве общественных мер ВОЗ рекомендует ограничить массовые мероприятия, сократить рабочие поездки, рассмотреть вопрос о проведении исследований по выявлению групп риска в точках прибытия туристов.
В качестве фармацевтических мер рекомендуется распространять противовирусные препараты и другие предметы медицинского назначения в соответствии с национальными планами, закупать и распространять вакцины, а также готовиться к массовой вакцинации.
Число людей, которые умерли после заражения новым коронавирусом, достигло 4 тысяч 615 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего на сегодня зафиксировали 125 тысяч 851 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших составило 66 тысяч 998.