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Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией.

«Пандемия — это не слово, которое следует использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое в случае неправильного использования может вызвать необоснованный страх или необоснованное признание того, что борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и смерти», — заявил глава ВОЗ Теодор Гебрейесус на брифинге для прессы. Пандемия — массовое распространение инфекционного заболевания, которое легко передается от человека к человеку в мировом масштабе

В качестве общественных мер ВОЗ рекомендует ограничить массовые мероприятия, сократить рабочие поездки, рассмотреть вопрос о проведении исследований по выявлению групп риска в точках прибытия туристов.

В качестве фармацевтических мер рекомендуется распространять противовирусные препараты и другие предметы медицинского назначения в соответствии с национальными планами, закупать и распространять вакцины, а также готовиться к массовой вакцинации.

Число людей, которые умерли после заражения новым коронавирусом, достигло 4 тысяч 615 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего на сегодня зафиксировали 125 тысяч 851 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших составило 66 тысяч 998.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146227/
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