15:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Судебный запрет на проведение митингов в Ленинском районе тоже отменен

Судебная коллегия Бишкекского горсуда отменила решение нижестоящей инстанции о запрете проведения митингов. Об этом 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков. 

По его данным, решение принято сегодня. 

Ранее в Ленинский райсуд обратилась администрация района с заявлением о признании законным своего решения об ограничении проведения всех мирных акций, митингов, собраний и шествий на территории района за исключением муниципальных и государственных мероприятий с 4 марта до 1 июля. 

Судебная коллегия, изучив материалы дела, пришла к мнению, что райадминистрация не предоставила доказательств целесообразности и необходимости введения ограничений, в связи с этим решение Ленинского суда подлежит отмене.

Отметим, что ранее прокуратуры Первомайского, Ленинского и Октябрьского районов внесли представления на решения районных судов об ограничении митингов и мирных собраний, а столичная прокуратура внесла протест на постановление мэрии. 

Ранее Бишкеский горсуд отменил постановление Первомайского районного суда об ограничении в проведении митингов, мирных собраний, шествий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146044/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Марш за права женщин. Депутат требует привлечь к ответственности милиционеров
Прокуратура признала незаконным запрет на митинги в Бишкеке
Предложение мэрии Бишкека запретить проведение митингов суд не поддержал
Популярные новости
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева
Женский марш солидарности продолжается у&nbsp;здания УВД Свердловского района Женский марш солидарности продолжается у здания УВД Свердловского района
Бизнес
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
86&nbsp;айыл окмоту Ошской области имеют доступ в&nbsp;Сеть 86 айыл окмоту Ошской области имеют доступ в Сеть
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
10 марта, вторник
15:46
Президент посмотрел, как будут проводить питьевую воду в Баткенскую область Президент посмотрел, как будут проводить питьевую воду...
15:35
Судебный запрет на проведение митингов в Ленинском районе тоже отменен
15:19
«Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
14:35
В Караколе состоялся мирный пикет за права женщин #нетнасилию
14:23
Незаконная точка продажи ГСМ действует на улице Профсоюзной в Бишкеке