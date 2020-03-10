Судебный запрет на проведение митингов в Ленинском районе тоже отменен

Судебная коллегия Бишкекского горсуда отменила решение нижестоящей инстанции о запрете проведения митингов. Об этом 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков.

По его данным, решение принято сегодня.

Ранее в Ленинский райсуд обратилась администрация района с заявлением о признании законным своего решения об ограничении проведения всех мирных акций, митингов, собраний и шествий на территории района за исключением муниципальных и государственных мероприятий с 4 марта до 1 июля.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, пришла к мнению, что райадминистрация не предоставила доказательств целесообразности и необходимости введения ограничений, в связи с этим решение Ленинского суда подлежит отмене.

Отметим, что ранее прокуратуры Первомайского, Ленинского и Октябрьского районов внесли представления на решения районных судов об ограничении митингов и мирных собраний, а столичная прокуратура внесла протест на постановление мэрии.

Ранее Бишкеский горсуд отменил постановление Первомайского районного суда об ограничении в проведении митингов, мирных собраний, шествий.