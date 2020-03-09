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Общество

Прокуратура признала незаконным запрет на митинги в Бишкеке

Прокуратура признала незаконным и необоснованным запрет на проведение митингов в центре Бишкека до 1 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного органа.

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Мэрией города Бишкека принято постановление, согласно которой главам административных районов столицы указано принять соответствующие меры по ограничению проведения мирных собраний, митингов, шествий на территории до 1 июля 2020 года. Исключение предлагают сделать только для официальных мероприятий, организуемых государственными органами и органами местного самоуправления. Чтобы исполнить это постановление, администрации Первомайского, Ленинского и Октябрьского районов внесли иски в суд об ограничении митингов на вверенных территориях, которые были удовлетворены.

Прокуратурой Бишкека установлено, что требования об ограничении прав граждан на проведение митингов, шествий и других мероприятий, а также вынесенные районными судами решения необоснованны и подлежат отмене.

«Согласно Конституции, каждый имеет право на свободу мирных собраний. Не допускается запрет и ограничение проведения мирного собрания, а также отказ в его надлежащем обеспечении ввиду отсутствия уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдение формы уведомления, его содержания и сроков подачи, организаторы и участники мирных собраний не несут ответственности за отсутствие уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдение формы уведомления, его содержания и сроков подачи», — отмечают в прокуратуре.

Кроме того, пользование правом на свободу мирных собраний не может быть ограничено. Исключение составляют только случаи, установленные законом для защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

«Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны уважать и обеспечивать право на свободу мирных собраний без какого бы то ни было различия по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств», — напомнили в надзорном органе.

Разрешение о запрете собраний может быть принято в случаях, когда собрание преследует противоправные цели, включая пропаганду войны, выступление в пользу этнической, расовой или религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, представляющего собой подстрекательство и дискриминации, вражде или насилию, призывы к нарушению национальной безопасности, общественного порядка, прав и свобод других лиц; проведение контрсобраний для срыва другого собрания.

«На основании этого прокуратурами Первомайского, Ленинского и Октябрьского районов внесены представления на решения районных судов об ограничении митингов и мирных собраний, а также прокуратурой города Бишкека внесен протест на постановление мэрии Бишкека», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145851/
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