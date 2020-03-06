Митинги запретили и в Ленинском районе Бишкека

Проведение митингов запретили и в Ленинском районе Бишкека. Об этом 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков.

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По его словам, жители микрорайона «Джал» планировали провести мирное собрание у здания мэрии.

«4 марта они получили уведомление от правоохранительных органов, что есть решение Ленинской администрации о запрете мирных собраний», — сказал он.

Сегодня Ленинский суд признал решение администрации законным.

«Накануне суд возратил иск, потому что представители администрации не явились. Основная причина, по которой налагается запрет на собрание, — это коронавирус. Но вчера в заявлении акимиат просил запретить любые собрания на территории района за исключением ипподрома «Ак-Кула». Мы на это обратили внимание. Сегодня они изменили свои исковые требования и запретили полностью с 4 марта по 1 июля», — сказал он.

Напомним, накануне Первомайский районный суд принял рещение об ограничении проведения акций протеста и мирных собраний на территории района до 1 июля 2020 года.