Бишкекский городской суд признал незаконным ограничение на проведение митингов

Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Первомайского районного суда об ограничении проведения митингов до 1 июля.
В ходе заседания представители акимиата Свердловского района просили признать законным и обоснованным запрет на акции протеста.
Представители прокуратуры и кризисного центра «Шанс» заявили, что решение первой инстанции противоречит нормам Конституции и Закона «О мирных собраниях».
Выйдя из совещательной комнаты, судебная коллегия вынесла решение, по которому постановление Первомайского районного суда об ограничениях в проведении митингов, мирных собраниях, шествий отменено.
Ранее Первомайский районный суд Бишкека принял решение об ограничении проведения акций протеста и мирных собраний на территории района до 1 июля 2020 года. Следом аналогичное решение вынес суд Ленинского района.
Напомним, 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирной акции. Около 50 человек были доставлены в УВД. Участницы получили ушибы, другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».
Бишкекчане решили провести еще одну мирную акцию под хештегом #нетнасилию 10 марта в 12.00 у памятника Уркуе. По словам ее инициаторов, нельзя соблюдать права одних граждан страны и нарушать права других. Многих возмутила безнаказанность неизвестных мужчин, которые напали на участниц марша.