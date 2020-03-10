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Общество

Жестокое убийство в Бишкеке. Пострадавшему мальчику нужны памперсы

Раненому мальчику нужны памперсы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Лиги защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова.

Она отметила, что все желающие помочь мальчику могут перечислить средства на «Элсом» 0771454445 (Гульжан) или же привезти в общественный фонд. Справки по телефону 0702214141.

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«Мы передадим помощь и все заактируем. Фотоотчеты предоставим», — написала Назгуль Турдубекова.

В Минздраве 24.kg заявили, что в состоянии мальчика отмечается положительная динамика, но он остается в реанимации. Ранее его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Мальчик пришел в сознание и начал говорить.

Напомним, что 6 марта в 5-м микрорайоне мужчина зарезал жену и напал на ребенка. Тело самого мужчины было найдено в ванной. По предварительной версии, он повесился. Позже выяснилось, что напавший ранее работал в Октябрьском районном суде Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145970/
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