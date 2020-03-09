Общереспубликанское тестирование проведут с 15 по 20 мая

Общереспубликанское тестирование (ОРТ) в Кыргызстане проведут с 15 по 20 мая 2020 года. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

Регистрация на ОРТ пройдет с 26 февраля по 3 апреля. Для выпускников этого года она проводится по месту обучения, выпускники прошлых лет регистрируются в районо и гороно по месту жительства.

Абитуриенты должны иметь при себе:

— паспорт, если еще не получен — свидетельство о рождении, удостоверение личности;

— две одинаковые фотографии 3×4, сделанные не более одного года назад;

— аттестат о среднем образовании (для выпускников прошлых лет).

Стоимость регистрационного взноса с одного абитуриента за основной тест, а также за каждый предметный тест в 2020 году составит 370 сомов.

«В 2020 году Министерство образования и науки КР объявило тендер на три года на проведение ОРТ. Как и в прошлые годы, ОРТ будет проводить Центр оценки в образовании и методов обучения», — сказала Надира Джусупбекова.