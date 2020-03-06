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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по кой-ташским событиям будет проходить в закрытом режиме

В Первомайском районном суде Бишкека продолжаются предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Гособвинитель Темирбек Бекмамат уулу сообщил, что судья Марат Сыдыков принял решение о проведении закрытого процесса.

«Ранее адвокаты заявляли ходатайство о проведении открытых слушаний, гособвинение не возражало и поддержало прошение. Однако суд принял другое решение», — сказал Темирбек Бекмамат уулу.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145701/
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