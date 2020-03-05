Учитель с открытой формой туберкулеза в школе № 38 проработала неделю

Педагог, которая заболела открытой формой туберкулеза, проработала в школе-гимназии № 38 семь дней. Об этом 24.kg сообщил специалист управления образования мэрии Бишкека Данияр Абдуазизов.

По его словам, учитель устроилась на работу в начале сентября 2019 года и через неделю вышла на больничный. «При трудоустройстве у нее имелись все необходимые документы, которые подтверждали, что она здорова. Спустя неделю после выхода на работу она взяла больничный, а потом уволилась. Только потом в школе узнали, что она заболела туберкулезом. А то, что детей этой школы отправляют на медосмотр, — это по плану, к случаю с педагогом отношения не имеет», — сказал Данияр Абдуазизов.

Напомним, ранее стало известно, что в бишкекской школе-гимназии № 38 у учителя открытая форма туберкулеза, детей отправили на медобследование. Директор школы Роза Джумалиева заявила, что школьники проходят плановый медосмотр в поликлинике.