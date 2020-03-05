14:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

В бишкекской гимназии у учителя открытая форма туберкулеза. Она уже уволилась

В бишкекской школе-гимназии № 38 у учителя открытая форма туберкулеза, учащихся отправили на медобследование. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Директор школы Роза Джумалиева заявила, что школьники проходят плановый медосмотр в поликлинике. Это не связано с болезнью учителя.

«Молодой специалист пришла в школу после окончания вуза в начале 2019-2020 учебного года. Она предоставила санкнижку, что здорова, не кашляла. Преподавала историю в двух классах. В конце сентября учитель заболела и уволилась по собственному желанию. Только потом мы узнали, что она находится в больнице. Все наши дети и учителя здоровы», — сказала Роза Джумалиева.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/145587/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 32,4 миллиона сомов выплачено на амбулаторное лечение туберкулеза
Доноры уходят. Программа по борьбе с туберкулезом переходит на госфинансирование
Студента из Кыргызстана, у которого выявили туберкулез, отправят из РФ на родину
В ИВС ОВД Баткенского района содержится заключенный с острой формой туберкулеза
Цифра дня. 2 тысячи 93 случая туберкулеза зарегистрировали в Кыргызстане
В Кыргызстане ищут замену средствам доноров в профилактике ВИЧ и туберкулеза
В Кыргызстане повысилась выявляемость лекарственно устойчивого туберкулеза
Заболеваемость туберкулезом снижается, утверждают в Наццентре фтизиатрии
В Минздраве заявляют, что заболеваемость туберкулезом стабильно снижается
В противотуберкулезной службе внедрили электронные карты больных
Популярные новости
Девушка, пытаясь помочь попавшему в&nbsp;беду водителю, сделала только хуже Девушка, пытаясь помочь попавшему в беду водителю, сделала только хуже
Мгновения жизни. Зимний Бишкек и&nbsp;морозное утро на&nbsp;Иссык-Куле Мгновения жизни. Зимний Бишкек и морозное утро на Иссык-Куле
Бишкекчане жалуются на&nbsp;остановку, на&nbsp;которую без риска травмы не&nbsp;попадешь Бишкекчане жалуются на остановку, на которую без риска травмы не попадешь
В&nbsp;сквере Тоголока Молдо выгуливают собак. Жителям района это не&nbsp;нравится В сквере Тоголока Молдо выгуливают собак. Жителям района это не нравится
Бизнес
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей
Выборы-2020. Вниманию политических партий Выборы-2020. Вниманию политических партий
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
5 марта, четверг
14:04
Жители «Токольдоша» не могут узаконить свои участки: мэрия ищет пути решения Жители «Токольдоша» не могут узаконить свои участки: мэ...
14:02
Деон Баденхорст: У нас появилась возможность продлить работу рудника «Кумтор»
13:56
В бишкекской гимназии у учителя открытая форма туберкулеза. Она уже уволилась
13:07
Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
13:03
Ожидание и реальность. Обещания партий ЖК, которые не совпадают с программами