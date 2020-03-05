В бишкекской гимназии у учителя открытая форма туберкулеза. Она уже уволилась

В бишкекской школе-гимназии № 38 у учителя открытая форма туберкулеза, учащихся отправили на медобследование. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Директор школы Роза Джумалиева заявила, что школьники проходят плановый медосмотр в поликлинике. Это не связано с болезнью учителя.

«Молодой специалист пришла в школу после окончания вуза в начале 2019-2020 учебного года. Она предоставила санкнижку, что здорова, не кашляла. Преподавала историю в двух классах. В конце сентября учитель заболела и уволилась по собственному желанию. Только потом мы узнали, что она находится в больнице. Все наши дети и учителя здоровы», — сказала Роза Джумалиева.

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