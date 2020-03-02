Два сотрудника милиции обратились в больницу с ушибами. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.
По его данным, состояние обоих удовлетворительное.
«У одного ушиб мягких тканей грудной клетки, у второго — плеча. Лечение будут получать амбулаторно», — отметили в Минздраве.
Напомним, ранее начальник медицинского управления МВД Нурдин Медеров заявил, что одному сотруднику камень попал в ногу.
Кроме того, в Национальный госпиталь обратилась раненная резиновой пулей в грудь девушка.