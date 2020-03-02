Нападение на Болота Темирова. Первое заседание суда назначено на 6 марта

В Первомайском районном суде Бишкека начинается судебное разбирательство по делу о нападении на главного редактора сайта Factcheck.kg Болота Темирова. Информацию 24.kg подтвердил он сам.

По его словам, первое заседание назначено на 6 марта, в 9.30. Председательствовать на процессе будет судья Марат Сыдыков.

Ранее сообщалось, что задержаны четверо мужчин, которых подозревают в нападении на журналиста. Им предъявлены статьи «Хулиганство» и «Кража». Дело будет на днях передано в суд.

Напомним, что 9 января в обеденное время неизвестные напали на Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. Факт избиения в ЕРПП милиция зарегистрировала только спустя сутки.