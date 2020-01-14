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Общество

Нападение на редактора Factcheck.kg. Милиция задержала четверых подозреваемых

По факту нападения на главного редактора интернет-сайта Factcheck.kg Болота Темирова задержаны четверо подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что 14 января милиция задержала 26-летних Д.Б. и Б.А., 27-летнего Ж.Э. и 25-летнего О.А. Все они уроженцы Джалал-Абадской области.

«Задержанные водворены в ИВС. В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного ими преступления», — отметили в МВД.

Напомним, что 9 января в обеденное время трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. Факт избиения в ЕРПП милиция зарегистрировала только спустя сутки.

Сам Болот Темиров выступил после инцидента с заявлением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140399/
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