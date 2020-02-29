Зеленая река Аламедин: к проверке подключились специалисты МЧС

Комиссия по гражданской защите Чуйской области в составе должностных лиц межрегионального управления Госэкотехинспекции по Аламединскому и Иссык-Атинскому районам, регионального управления МЧС, Чуй-Бишкекского территориального управления Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, ГУВД проводит осмотр участков реки Аламедин. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, произведен отбор воды на анализ. Запаха специфического характера не наблюдается. Не наблюдается на поверхности воды и в прибрежных местах гибели рыб и птиц. Обследование по руслу реки продолжается. По результатам произведенных анализов будет сделан вывод, обещают специалисты.

Ранее в соцсетях распространили видео, где видно, что вода в реке Аламедин окрасилась в зеленый цвет. Мэрия Бишкека назвала ролик фейком.

Однако в аппарате полномочного представителя правительства в Чуйской области подтвердили факт окрашивания воды в реке на отдельных участках.