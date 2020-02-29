Зеленая река Аламедин: фейк или не фейк? Чиновники опровергают друг друга

В реку Аламедин сбросили неизвестное вещество. Полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев заявляет, что вода в реке, как убедились представители госорганов, действительно зеленая.

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По данным аппарата полпреда, на место выехала и работает комиссия из представителей Госэкотехинспекции. Специалисты взяли пробы воды. Алтынбек Намазалиев поручил оперативно выяснить причину окрашивания воды в реке.

«По информации Госэкотехинспекции, в реку сбросили неизвестное вещество зеленого цвета. Под мостом в северном направлении в месте интенсивного течения реки вода прозрачная. Ниже, в местах образования прудов, где вода стоит, наблюдается окрашивание в зеленый цвет. С течением времени наблюдается очищение воды в естественный прозрачный цвет», — говорится в сообщении.

Ранее в мэрии Бишкека заявили, что видео, распространяемое в соцсетях, — это фейк.