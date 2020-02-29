Зеленая вода в реке Аламедин — это фейк. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, в социальных сетях «гуляет» видео , где горожанин заснял якобы реку Аламедин, вода в которой зеленая. «Мы определили место съемки — речка Аламедин, протекающая между жилыми массивами «Дордой» и «Эне-Сай». Председатели ТСЖ, квартальных и домовых комитетов, жители жилых массивов подтвердили, что вода в реке абсолютно чистая, ничего зеленого в ней не видели. По словам главы района Мурата Осмонова, вода в реке, как и всегда, прозрачная и чистая. Данный ролик не соответствует действительности», — сказали в муниципалитете.

На место выезжали и сотрудники милиции, которые также подтвердили, что вода в реке чистая.

Мэрия столицы призывает не поддаваться провокациям и проверять информацию.