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Общество

Зеленая вода в реке Аламедин — фейк

Зеленая вода в реке Аламедин — это фейк. Об этом сообщает мэрия Бишкека.
 
По ее данным, в социальных сетях «гуляет» видео, где горожанин заснял якобы реку Аламедин, вода в которой зеленая. «Мы определили место съемки — речка Аламедин, протекающая между жилыми массивами «Дордой» и «Эне-Сай». Председатели ТСЖ, квартальных и домовых комитетов, жители жилых массивов подтвердили, что вода в реке абсолютно чистая, ничего зеленого в ней не видели. По словам главы района Мурата Осмонова, вода в реке, как и всегда, прозрачная и чистая. Данный ролик не соответствует действительности», — сказали в муниципалитете.
 
На место выезжали и сотрудники милиции, которые также подтвердили, что вода в реке чистая.
 
Мэрия столицы призывает не поддаваться провокациям и проверять информацию.
мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Река Аламедин 29 февраля 2020 года
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145135/
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