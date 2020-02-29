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Агент 024

В интернете распространяют видео реки Аламедин с зеленой водой

В Сети распространяется видео окрашенной в зеленый цвет воды в реке Аламедин. Автор ролика предполагает, что в реку сливают химические вещества.

«Я стою в районе «Дордоя», здесь вода стекает в водохранилище. Объясните мне, что происходит? Почему река стала зеленой?» — задается вопросом мужчина.

Начальник управления по экологической безопасности Максат Оморов рассказал 24.kg, что уже выехал на место для проверки сообщения. Подробную информацию пообещал предоставить позже.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/145128/
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