В интернете распространяют видео реки Аламедин с зеленой водой

В Сети распространяется видео окрашенной в зеленый цвет воды в реке Аламедин. Автор ролика предполагает, что в реку сливают химические вещества.

«Я стою в районе «Дордоя», здесь вода стекает в водохранилище. Объясните мне, что происходит? Почему река стала зеленой?» — задается вопросом мужчина.

Начальник управления по экологической безопасности Максат Оморов рассказал 24.kg, что уже выехал на место для проверки сообщения. Подробную информацию пообещал предоставить позже.

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