Кыргызстан вводит временные ограничения на въезд граждан ряда стран

Кыргызстан вводит временные ограничения на въезд в страну граждан ряда стран на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, решение принято сегодня на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Ограничения на въезд для граждан Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии (список будет дополняться с учетом эпидемиологической ситуации в мире) начнут действовать с 1 марта 2020 года.

В правительстве уточнили, что данные ограничения коснутся всех граждан указанных стран, приезжающих в Кыргызстан в целях работы, туризма и в личных целях, за исключением лиц, имеющих дипломатические паспорта.

С 1 марта приостановят и оформление приглашений в КР для граждан указанных государств.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что эта вынужденная временная мера в связи с тем, что ситуация в мире стремительно меняется.

«Это решение объясняется обеспечением безопасности и защиты здоровья населения Кыргызстана и недопущения распространения коронавирусной инфекции», — сказала она.

Вице-премьер напомнила, что все кыргызстанцы, временно проживающие или пребывающие в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, после приезда на родину в обязательном порядке будут проходить обследование и 14-дневный карантин и только после пропускаться на территорию страны.

Добавим, что ввести временные ограничения на въезд рекомендовало Министерство здравоохранения с учетом текущей эпидемиологической ситуации в мире