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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Запретить в КР въезд гражданам пяти стран, где коронавирус, предлагает чиновник

Минздрав предложил временно ограничить въезд в Кыргызстан гражданам из стран, где неблагополучная ситуация с коронавирусом. Глава ведомства Космосбек Чолпонбаев на пресс-конференции заявил, что надо ограничить въезд в КР приезжающим из Китая, Японии, Италии, Ирана и Южной Кореи.  

По его словам, предложение будет рассматриваться сегодня на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Министр напомнил, что Кыргызстан 25 февраля ввел карантин для граждан, прибывающих из Ирана, Южной Кореи и Японии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145029/
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