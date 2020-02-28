Запретить в КР въезд гражданам пяти стран, где коронавирус, предлагает чиновник

Минздрав предложил временно ограничить въезд в Кыргызстан гражданам из стран, где неблагополучная ситуация с коронавирусом. Глава ведомства Космосбек Чолпонбаев на пресс-конференции заявил, что надо ограничить въезд в КР приезжающим из Китая, Японии, Италии, Ирана и Южной Кореи.

По его словам, предложение будет рассматриваться сегодня на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Министр напомнил, что Кыргызстан 25 февраля ввел карантин для граждан, прибывающих из Ирана, Южной Кореи и Японии.