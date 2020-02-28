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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Курсан Асанов не понимает, за что его судят. Он выполнял задание руководства

В Первомайском районном суде начался процесс по уголовному делу экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова. Председательствует на нем Нурланбек Эсенбаев. Суд проходит в закрытом режиме.

На скамье подсудимых сам Курсан Асанов и журналист Турсунбек Бейшенбеков. Перед началом процесса Асанов дал короткое интервью журналистам. Он заявил, что виновным себя не признает, поскольку он выполнял задание руководства.

«7 августа 2019 года мне была поставлена задача — поехать в Кой-Таш в дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева и привезти его на допрос. Я горжусь коллегами, которые были со мной тогда, но я их не подставил под пули. А в тот момент в доме Атамбаева были взяты в заложники сотрудники «Альфы», отобрано боевое оружие. Один выстрел, и сколько людей могли бы пострадать. Что случилось с Саматом Курманкуловым, мы знаем. Кто теперь ответить за это? Министр внутренних дел Кашкар Астаканович? Он никогда не возьмет ответственность», — сказал Курсан Асанов.

Он отметил, что в тот день хотел закончить все мирными переговорами. «Но меня не послушали и довели до нынешних событий», — добавил экс-замминистра.

Я видел, что делало руководство, не поддержал штурм 8 августа, чтобы не было кровопролития и заинтересованные люди не воспользовались ситуацией. Видя, к чему все идет, решил использовать свой опыт в переговорах и смог убедить Атамбаева сдаться.

Курсан Асанов

Курсану Асанову инкриминировали статью «Злоупотребление должностным положением» УК КР, а уведомление о подозрении вручили по четырем эпизодам. В частности, в незаконном откомандировании себе сотрудников — оперуполномоченных полка спецназначения МВД Дамирбека Пайзылда уулу и Мухаммед-Али Асанова для исполнения его сугубо личных, семейно-родственных поручений. Он их использовал в качестве помощника и телохранителя.

Государству причинен ущерб в размере 793 тысяч 197 сомов.

Курсана Асанова и его посаженого сына (окул бала) Турсунбека Бейшенбекова также подозревают в распространении заведомо ложных сведений, сопряженных с обвинением в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в отношении вице-премьер-министра Жениша Разакова.

Бывший заместитель министра, по версии следствия, также во время событий 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш умышленно уничтожил улики, следы преступления и в сговоре с сыном Мухаммед-Али Асановым и оперуполномоченным ПСН МВД Дамирбеком Пайзылда уулу укрыл вещественные доказательства и другие предметы, имевшие ценность и важное значение для следствия. Они их позже передали сторонникам Алмазбека Атамбаева.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145082/
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