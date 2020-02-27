08:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: ЧП в армии

Адвокаты Руслана Сапарбаева подали в суд на Генштаб. Требуют 3 миллиона сомов

Адвокаты, представляющие интересы солдата Руслана Сапарбаева, которому в результате несчастного случая в части, где он служил, ампутировали обе руки, подали в суд на Генштаб Вооруженных сил КР. Об этом 24.kg сообщили юристы правозащитного центра «Кылым шамы».

По их словам, они потребовали в качестве компенсации 3 миллиона сомов. В гражданском иске адвокаты также указали, что пострадавшему нужна сиделка: Руслан Сапарбаев стал инвалидом по вине командования войсковой части и не может сам себя обслужить. Сиделке нужна зарплата.

«Руслан Сапарбаев утратил трудоспособность. В связи с этим государство в лице профильных военных ведомств должно позаботиться о том, чтобы за ним был соответствующий уход. Сиделка должна получать не меньше 20 тысяч в месяц. А срок ухода, по предварительным подсчетам, 40 лет», — отметили в «Кылым шамы».

Адвокаты добавили, что Генштаб должен еще купить протезы. У Сапарбаева их нет до сих пор, несмотря на то что со дня несчастного случая минуло уже два года. Но в Генштабе заявили, что приобретать протезы Руслану Сапарбаеву не будут.

В августе 2018 года солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144828/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокаты Руслана Сапарбаева требуют выплаты компенсации от Генштаба и ГКДО
Генштаб: Претензии матери солдата с ампутированными руками к ГКДО необоснованны
Лишившемуся рук солдату выплатят компенсацию из республиканского бюджета
Адвокаты Руслана Сапарбаева подали в суд на Госкомитет по делам обороны
Солдат с ампутированными руками все-таки получит страховку. Но не от Генштаба
Генштаб не собирается покупать искалеченному солдату автоматические протезы
Адвокаты искалеченного солдата требуют от Генштаба 1 миллион 190 тысяч сомов
Адвокаты Руслана Сапарбаева требуют выплатить единовременную страховку
Верховный суд оставил в силе приговор командирам части, где пострадал солдат
Руслан Сапарбаев не может получить пенсию и страховку. Протезов тоже нет
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются сильные осадки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки
Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и&nbsp;что ждет Кыргызстан весной Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной
С&nbsp;приветом из&nbsp;СИЗО. Кому из&nbsp;камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и&nbsp;зачем С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем
Сборы в&nbsp;школах. С&nbsp;родителей требуют деньги на&nbsp;экзамены, праздники, &laquo;Умную школу&raquo; Сборы в школах. С родителей требуют деньги на экзамены, праздники, «Умную школу»
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; обеспечило интернетом 1&nbsp;тысячу 107 сел страны ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
O!Store и&nbsp;Honor раздают подарки: от&nbsp;наушников до&nbsp;смартфонов! O!Store и Honor раздают подарки: от наушников до смартфонов!
Мобильный оператор&nbsp;О! укрепляет лидерство по&nbsp;темпу развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE
Прошло размещение акций 22-й эмиссии &laquo;Бакай Банка&raquo; Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
27 февраля, четверг
08:24
У посольства Кыргызстана в Москве протестовал мужчина с зашитым ртом У посольства Кыргызстана в Москве протестовал мужчина с...
08:18
Мэрия Бишкека пятый день не может найти водителя маршрутки, нарушившего ПДД
08:00
Адвокаты Руслана Сапарбаева подали в суд на Генштаб. Требуют 3 миллиона сомов
07:27
В Бишкеке на парковке на улице Шопокова незаконно взимают оплату в выходные
07:03
Контроль за работой общественного транспорта ужесточают в городе Ош
26 февраля, среда
23:51
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3 побил рекорд производительности
23:31
За полгода так и не отремонтировали дорогу в жилмассиве «Кок-Жар»
23:02
Курьезный гол в собственные ворота забил парагвайский вратарь
22:36
Яма по улице Киевской создает аварийную ситуацию