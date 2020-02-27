Адвокаты Руслана Сапарбаева подали в суд на Генштаб. Требуют 3 миллиона сомов

Адвокаты, представляющие интересы солдата Руслана Сапарбаева, которому в результате несчастного случая в части, где он служил, ампутировали обе руки, подали в суд на Генштаб Вооруженных сил КР. Об этом 24.kg сообщили юристы правозащитного центра «Кылым шамы».

По их словам, они потребовали в качестве компенсации 3 миллиона сомов. В гражданском иске адвокаты также указали, что пострадавшему нужна сиделка: Руслан Сапарбаев стал инвалидом по вине командования войсковой части и не может сам себя обслужить. Сиделке нужна зарплата.

«Руслан Сапарбаев утратил трудоспособность. В связи с этим государство в лице профильных военных ведомств должно позаботиться о том, чтобы за ним был соответствующий уход. Сиделка должна получать не меньше 20 тысяч в месяц. А срок ухода, по предварительным подсчетам, 40 лет», — отметили в «Кылым шамы».

Адвокаты добавили, что Генштаб должен еще купить протезы. У Сапарбаева их нет до сих пор, несмотря на то что со дня несчастного случая минуло уже два года. Но в Генштабе заявили, что приобретать протезы Руслану Сапарбаеву не будут.

В августе 2018 года солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.