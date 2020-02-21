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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Почему Алмазбек Атамбаев сидит в СИЗО, объяснил профессор Зайнидин Курманов

«Если бы бывший президент Алмазбек Атамбаев знал историю, не сидел бы сейчас в следственном изоляторе», — заявил сегодня на круглом столе на тему «Мировая история и кыргызские политики. Невыученные уроки» профессор Зайнидин Курманов.

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По его словам, бывший президент страны действительно не понимает, за что его судят — он же делал то же самое, что и его предшественники.

Напомним, Алмазбеку Атамбаеву в рамках уголовного дела по событиям в Кой-Таше вменяют восемь статей УК КР: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию».

Зайнидин Курманов полагает, что такое произошло из-за того, что обладатели власти игнорируют историю.

«Почему такое происходит? История, как известно, повторяется в виде фарса либо трагедии. Но наши политики постоянно пытаются проверить историю на прочность. Они не любят эту науку, не знают ее, поэтому и наступают все время на одни и те же грабли», — подчеркнул Зайнидин Курманов.

Другой эксперт Эльмира Ногойбаева считает, что у Кыргызстана нет своей истории. Именно независимой, а не в рамках истории СССР, к примеру. Зато есть язык вражды. Она напомнила, что использовать его начал Алмазбек Атамбаев в своих выступлениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144314/
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