Семь акций протеста, после которых инвесторы прекратили работу в Кыргызстане

В Ат-Башинском районе Нарынской области местные жители неоднократно выходили на митинги против строительства торгово-логистического центра. Им не нравилось, что инвестиции в страну привлекает китайская компания. Акции протеста закончились тем, что ОсОО «Ат-Башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы» закрыла проект.

Правительство Кыргызстана обязано вернуть более 43 миллионов сомов, выплаченных инвестором для возмещения сельхозпотерь.

24.kg напоминает о протестах населения, после которых инвесторы остановили работу, а добычу полезных ископаемых и драгоценных металлов вовсе прекратили.

1 Забота об экологии Забота об экологии

Читайте по теме Разработку месторождения Иштамберди временно приостановили

Обогатительную фабрику на месторождении Иштамберды в Джалал-Абадской области реконструировали в 2016 году. Тогда компания «Фул Голд Майнинг» сдала в эксплуатацию участки фильтрации, выщелачивания, электролиза и десорбции. После обновления на месторождении впервые получили золото.

В 2018-м местные жители вышли на митинг. Повод — разработчик якобы не соблюдает экологические нормы. От компании потребовали выплату компенсации и перенос хвостохранилища в другое место.

После акции протеста на место приехала комиссия, которая установила мелкие недостатки в разработке месторождения. В итоге инвестор приостановил работы.

Золото на месторождении Иштамберды не добывают до сих пор.

2 Поджог фабрики Поджог фабрики

В апреле 2018 года жители Тогуз-Тороуского района вышли на митинг и подожгли строящуюся золотоизвлекательную фабрику на месторождении Макмал. Участники акции протеста потребовали прекратить работу китайской компании «Джи Эл Макмал Девелопинг». По мнению митингующих, предприятие наносит экологический вред региону. Сумма ущерба в результате беспорядков составила $2,3 миллиона. Работу компании приостановили, но инвесторы пока не требовали от правительства компенсации.

3 И вновь причина — экология И вновь причина — экология

Золоторудное месторождение Шамбесай в Кадамджайском районе закрыли после многочисленных акций протеста. Лицензию китайской компании «Тианди» приостановили. Последний митинг в районе прошел в 2018 году. Местные жители выступили против добычи золота, объяснив, что это вредит экологии.

Запасы золота на месторождении Шамбесай оцениваются в 8 тонн. Лицензию на добычу выдали в 2012-м. С тех пор ее владельцы менялись несколько раз.

4 Незримые провокаторы Незримые провокаторы

В декабре 2018 года на митинг вышли жители Чаткальского района. Они выступили против работы турецкого предприятия, которое строило золотоизвлекательную фабрику на месторождении Терек-Сай.

Компания предоставила более 350 рабочих мест местным жителям. Их зарплата в среднем составляла 22,5 тысячи сомов. За два года в бюджет перечислили более 750 миллионов сомов налогов.

После акции протеста, которая закончилась арестом жителей, избивших милиционеров, предприятие приостановило работу на неопределенное время.

Позже конфликт на месторождении прокомментировал президент Сооронбай Жээнбеков. По его словам, беспорядки организовали провокаторы, против которых в свое время не приняли меры.

5 Когда скотина дохнет Когда скотина дохнет

Читайте по теме Правительство подозревает, что скандал в Солтон-Сары спровоцировали специально

В августе 2019 года в Нарынской области на месторождении Солтон-Сары произошел конфликт между местными жителями и китайскими рабочими золотодобывающей компании Zhong Ji Mining. Стороны закидали друг друга камнями. После вмешательства милиции ситуацию урегулировали. Протестующие потребовали прекратить работу компании.

Требования они объяснили тем, что после разработки месторождения в этой местности наблюдается массовый падеж скота. Акция протеста продолжалась несколько дней. Посольство Китая выступило с резким заявлением, назвав произошедшее нападением на фирму. В итоге месторождение закрыли. В правительстве подозревают, что акцию протеста спровоцировали. Однако никаких действий за этими словами не последовало.

6 Урановый скандал Урановый скандал

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В декабре 2019-го президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о запрете деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых и ториевых месторождений.

Документ приняли после многочисленных акций протеста в Бишкеке и Балыкчи против добычи урана в местности Таш-Булак Иссык-Кульской области. Разрабатывать месторождение хотела компания «ЮрАзия». Перерабатывать полезные ископаемые планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Ожидалось, что там будут получать уран, торий, титаномагнетит, цирконий и пятиокись фосфора. В итоге работу компании приостановили, а добывать уран вообще запретили.

7 Не только золото, но и уголь Не только золото, но и уголь

В феврале 2020 года в селе Согонду Алайского района местные жители выступили за то, чтобы в местности Тайгак-Таш прекратили добычу угля, хотя инвестор даже не приступал к разработке месторождения. По мнению сельчан, компания «Бикипинг» нарушает экологию и состояние местного пастбища. В итоге разведку местности приостановили.